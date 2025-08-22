Gazipaşa'da 36 arı kovanı çalındı

Olay, geçtiğimiz günlerde İnal Mahallesi Araplar Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnal Mahallesi Nazma Mevkii'nde ikamet eden Hakkı Çağlar isimli vatandaş, arı kovanlarını İnal Mahallesi Araplar Mevkii'ne koydu. 2 gün önce arı kovanlarına bakmak için bölgeye giden Çağlar, 50 adet kovanının 36'sının çalındığını, kalan kovanlardan 5'nin de arılarının boşaltılarak çalındığını fark etti. Çağlar, yaşanan olayın ardından durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme yapıp, kovanları çalan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Kovan sahibi Hakkı Çağlar ise kovanlarının bulunmasına yardımcı olacak kişileri ödüllendireceğini belirtti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır