Gazipaşa'da 36 arı kovanı çalındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Hakkı Çağlar'a ait 36 arı kovanı hırsızlar tarafından çalındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken kovan sahibi Çağlar, kovanlarının bulunmasına yardımcı olacak kişileri ödüllendireceğini belirtti.

Olay, geçtiğimiz günlerde İnal Mahallesi Araplar Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnal Mahallesi Nazma Mevkii'nde ikamet eden Hakkı Çağlar isimli vatandaş, arı kovanlarını İnal Mahallesi Araplar Mevkii'ne koydu. 2 gün önce arı kovanlarına bakmak için bölgeye giden Çağlar, 50 adet kovanının 36'sının çalındığını, kalan kovanlardan 5'nin de arılarının boşaltılarak çalındığını fark etti. Çağlar, yaşanan olayın ardından durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme yapıp, kovanları çalan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Kovan sahibi Hakkı Çağlar ise kovanlarının bulunmasına yardımcı olacak kişileri ödüllendireceğini belirtti.

