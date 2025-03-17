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Gazoz kapağı gözüne patladı! Gönüllü makinist kör oluyordu...

17.03.2025 09:35
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Adana’da gönüllü makinist olarak görev yapan Sabri Şenevi, katıldığı bir etkinlik sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. 10 Mart Pazartesi günü Adana Yazarlar Evi'nde düzenlenen etkinlikte, belgeseli ve filmi yayınlanırken gazoz dağıtan Şenevi, gazoz kapağının patlaması sonucu gözünden yaralandı. Olayın ardından hemen hastaneye başvuran Şenevi’nin gözünde hasar tespit edildi. Şenevi’nin tedavisi, Çukurova Devlet Hastanesi'nde sürdürülüyor.

Gazoz kapağı gözüne patladı! Gönüllü makinist kör oluyordu...

10 Mart Pazartesi günü Adana Yazarlar Evi'ndeki bir etkinlik sırasında gönüllü makinist Sabri Şenevi, talihsiz bir kaza geçirdi. Etkinlikte kendi belgeseli ve filmi yayınlanırken, gazoz dağıttığı sırada kapağın patlaması sonucu gözünden yaralandı. Olayın ardından Şenevi, tedavi için hastaneye başvurdu.

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"İKİNCİ GAZOZU KAŞIKLA AÇARKEN ŞİŞE ANİDEN PATLADI"

Yaşanan olayı anlatan Şenevi, "İsmail Görkem'in düzenlediği bir program vardı. Hüseyin Baltacı'nın çektiği Sinemacı Sabri adlı belgeseli gösterecektik. Ardından Metin Erksan'ın Kuyu filmini izletecektik. Programın bir parçası olarak izleyicilere gazoz dağıtmayı planlamıştık. Belgeselim gösterildi, ardından Kuyu filmini oynatmaya başladık. Tam bu sırada gazozları dağıtmak için açmaya başladım. İlk şişeyi açtım, patlamadı, onu birine verdim. Daha sonra sorumlu kişiye yönelerek ikinci şişeyi açmaya çalıştım. Ancak ikinci gazozu kaşıkla açarken şişe aniden patladı. Gazozun kapağı büyük bir basınçla gözüme çarptı. O an çok büyük bir ağrı hissetmedim, ama gözüm puslu görmeye başladı. Film gösterimi devam etti ve ben de gösterime devam ettim. Ancak görme yetim giderek azalıyordu. Gece olduğunda gözüm tamamen kapandı ve hiçbir şey göremez hale geldim. Sabah hastaneye gittik. Şehir Hastanesi'nde yatış yapılmadı, yataklar doluydu. Daha sonra İsmail Abi'nin yardımıyla Çukurova Devlet Hastanesi'nde yatışım yapıldı. Burada tedavi sürecim başladı, damlalar verildi. Zamanla gözüm yavaş yavaş açılmaya başladı ama hala bulanık görüyorum. Doktor, gözümde kan toplanması olduğunu ve damlalarla bu durumun düzeleceğini söyledi. Bir ay içinde görme yetimin tamamen düzeleceğini umuyoruz. Bu süreçte herhangi bir ameliyat olmadım" ifadelerini kullandı.

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"DAHA ÖNCE DE ALNIMA İSABET EDEN BİR DARBE SONUCU KANAMA OLMUŞTU"

Şenevi, " Daha önce de sinema gösterimi sırasında küçük kazalar yaşadım, alnıma isabet eden bir darbe sonucu kanama olmuştu. Ama bunlar beni durduramaz. "Can çıkmayınca huy çıkmaz" derler ya, ben de film gösterimlerine devam edeceğim. İnşallah gözüm tamamen iyileşir ve sinema tutkumdan ödün vermeden yoluma devam ederim" dedi.

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6-7 yasından beri sinema isiyle ilgilenen Şenevi, makinistlerin film ve afişlerini biriktirerek bir arşiv oluşturduğunu aktardı. O dönemden beri kendisine ait küçük bir sinema kurduğunu ifade eden Şenevi her gün film gösteriminde bulunduğunu söyledi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Makinist Adana sinema göz hastalıkları
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