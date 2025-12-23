HABER

Gazze'de ateşkesten bu yana can kaybı 406'ya yükseldi

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, enkaz alanlarında önceki saldırılarda yaşamını yitiren 4 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekim ayında ateşkes ilan edilmesinden bu yana toplam can kaybı sayısı 406'ya yükseldi.

Gazze'de ateşkesten bu yana can kaybı 406'ya yükseldi

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 406'ya, yaralı sayısı bin 118'e yükseldi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 942'ye, yaralı sayısı 171 bin 195'e ulaştı.Kaynak: İHA

