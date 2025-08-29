HABER

Gazze’de can kaybı 63 bin 25’e yükseldi

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bin 25’e, yaralananların sayısı 159 bin 490’a yükseldi.İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bin 25’e, yaralananların sayısı 159 bin 490’a yükseldi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi’nde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 59 sivilin cansız bedeni ile 224 yaralının getirildiği, cenazelerin 2’sinin daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu bildirildi. Açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana 11 bin 178 Filistinlinin öldürüldüğü, 47 bin 449 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 63 bin 25’e, yaralı sayısının 159 bin 490’a yükseldiği ifade edildi.

Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 203’e yükseldi
İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, 24 saat içinde 23 cansız bedenin hastanelere ulaştığı, 182 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinden hastanelere ulaşan cenaze sayısı 2 bin 203'e, yaralı sayısı ise 16 bin 228'e yükseldi" denildi.

