HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Gazze'de can pazarı: İsrail'in zulmü sığındıkları çadırda da peşlerini bırakmıyor!

İçerik devam ediyor

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği zulmün ardı arkası kesilmiyor. Gazze'deki Filistinliler, İsrail bombalarından sığındıkları mülteci kamplarında da bombaların hedefinde. Son olarak Deyr Belah'tan gelen görüntüler bunu kanıtlar nitelikte. İsrail'in yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşte o korkunç anlar!

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürüyor. İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı. Yaklaşık 200 ailenin kaldığı kampta saldırı sonucu büyük çaplı yıkım meydana geldi.

Gazze de can pazarı: İsrail in zulmü sığındıkları çadırda da peşlerini bırakmıyor! 1

SALDIRI ANI KAMERADA

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara gerçekleştirdiği bombardıman anları görüntülendi.

Gazze de can pazarı: İsrail in zulmü sığındıkları çadırda da peşlerini bırakmıyor! 2

Saldırı sonrasında bölgede bulunan vatandaşların bölgeden uzaklaşması ve gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği kaydedildi.

Gazze de can pazarı: İsrail in zulmü sığındıkları çadırda da peşlerini bırakmıyor! 3

24 SAATTE 70 ÖLÜ...

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 70 ölü ve 356 yaralının getirildiği kaydedildi.

İSRAİL ATEŞKESİ BOZDUĞUNDAN BERİ 10 BİN 646 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 646 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 45 bin 73 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze de can pazarı: İsrail in zulmü sığındıkları çadırda da peşlerini bırakmıyor! 4

"SALDIRILARI DURDURUN BİZİ KURTARIN"

Gazze'nin er-Rimal Mahallesi'nde toplanan çok sayıda Filistinli, İsrail saldırılarının son bulması ve zorunlu göçün önlenmesi talebiyle gösteri düzenledi. Gıda kıtlığına dikkat çeken göstericiler, ellerinde "Saldırıları durdurun, bizi kurtarın" yazılı dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı.

Gazze de can pazarı: İsrail in zulmü sığındıkları çadırda da peşlerini bırakmıyor! 5

Gazze de can pazarı: İsrail in zulmü sığındıkları çadırda da peşlerini bırakmıyor! 6

Gazze de can pazarı: İsrail in zulmü sığındıkları çadırda da peşlerini bırakmıyor! 7

Gazze de can pazarı: İsrail in zulmü sığındıkları çadırda da peşlerini bırakmıyor! 8

Kaynak: AA
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale Boğazı’ndan geçen genel kargo gemisi makine arızası yaptıÇanakkale Boğazı’ndan geçen genel kargo gemisi makine arızası yaptı
İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecekİstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze bomba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu

Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu

Muğla'da 12 saat sonra mucize! İHA'lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu

Muğla'da 12 saat sonra mucize! İHA'lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu

Türk askeri gidecek mi? 'Barış gücü' iddiasına yanıt geldi

Türk askeri gidecek mi? 'Barış gücü' iddiasına yanıt geldi

Narin 1 yıl önce bugün kayboldu! Babası, annenin cezaevindeki sözlerini açıkladı

Narin 1 yıl önce bugün kayboldu! Babası, annenin cezaevindeki sözlerini açıkladı

Mansur Yavaş isterse olur

Mansur Yavaş isterse olur

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.