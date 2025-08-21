Gazze'de can pazarı: İsrail'in zulmü sığındıkları çadırda da peşlerini bırakmıyor!

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürüyor. İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı. Yaklaşık 200 ailenin kaldığı kampta saldırı sonucu büyük çaplı yıkım meydana geldi.

SALDIRI ANI KAMERADA

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara gerçekleştirdiği bombardıman anları görüntülendi.

Saldırı sonrasında bölgede bulunan vatandaşların bölgeden uzaklaşması ve gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği kaydedildi.

24 SAATTE 70 ÖLÜ...

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 70 ölü ve 356 yaralının getirildiği kaydedildi.

İSRAİL ATEŞKESİ BOZDUĞUNDAN BERİ 10 BİN 646 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 646 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 45 bin 73 kişinin yaralandığı ifade edildi.

"SALDIRILARI DURDURUN BİZİ KURTARIN"

Gazze'nin er-Rimal Mahallesi'nde toplanan çok sayıda Filistinli, İsrail saldırılarının son bulması ve zorunlu göçün önlenmesi talebiyle gösteri düzenledi. Gıda kıtlığına dikkat çeken göstericiler, ellerinde "Saldırıları durdurun, bizi kurtarın" yazılı dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı.

Kaynak: AA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır