Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 572’ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 48 bin 572’ye, yaralı sayısının 112 bin 32’ye yükseldiği ifade edildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır