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Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 572’ye yükseldi

16.03.2025 15:51
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İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 572’ye yükseldiği duyuruldu.

Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 572’ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 48 bin 572’ye, yaralı sayısının 112 bin 32’ye yükseldiği ifade edildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze
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