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Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 747'ye yükseldi

22.03.2025 16:47
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İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 49 bin 747’ye yükseldiği duyuruldu.

Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 747'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 49 bin 747’ye, yaralı sayısının 113 bin 213’e yükseldiği ifade edildi.

(DHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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