Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 747'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 49 bin 747’ye, yaralı sayısının 113 bin 213’e yükseldiği ifade edildi.

(DHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır