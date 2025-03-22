Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 747'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 49 bin 747’ye, yaralı sayısının 113 bin 213’e yükseldiği ifade edildi.
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