Gazze'de İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte 47 can kaybı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 47 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 64 bin 803'e yükseldi. Ayrıca son 24 saatte açlık nedeniyle 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi daha yaşamını yitirdi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, 205 kişi ise yaralandı. İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 253'e, yaralananların sayısı ise 52 bin 223'e yükseldi. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 64 bin 803'e, yaralı sayısı 164 bin 264'e ulaştı.

Sözde yardım dağıtım faaliyetlerinde can kaybı 2 bin 76'ya çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca son 24 saat içinde sözde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı. Böylece sözde yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 484'e, yaralananların sayısı 18 bin 117'ye yükseldi.

Açlıktan 7 can kaybı daha

İsrail'in yardım girişini büyük ölçüde kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybı sayısı 145'i çocuk olmak üzere 420'ye yükseldi.

Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından Gazze şehri ve çevresinde resmen 22 Ağustos'ta "kıtlık" ilan edilmesinden bu yana ise 30'u çocuk 142 kişi yaşamını yitirdi.

IPC, Gazze şehri ve çevresini kapsayan Gazze Valiliği'ndeki gıda krizini, en kötü seviye olan ve "kıtlık/felaket" anlamına gelen 5. aşamaya yükseltmişti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

