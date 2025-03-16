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Gazze’de Şifa Hastanesi’nin bahçesinden 17 cansız beden daha çıkarıldı! Toplam 78 kişinin cenazesine ulaşıldı

16.03.2025 19:18
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İsrail saldırılarında hayatını kaybederek Gazze Şeridi’nin en büyük tıbbi tesisi olan Şifa Hastanesi’nin bahçesinde gömülen 17 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Gazze’de Şifa Hastanesi’nin bahçesinden 17 cansız beden daha çıkarıldı! Toplam 78 kişinin cenazesine ulaşıldı

İsrail saldırılarında hayatını kaybederek Gazze Şeridi’nin en büyük tıbbi tesisi olan Şifa Hastanesi’nin bahçesinde gömülen 17 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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TOPLU MEZARLAR AÇILMAYA DEVAM EDİYOR!

İsrail saldırılarında hayatını kaybederek Gazze Şeridi’nin en büyük tıbbi tesisi olan Şifa Hastanesi’nin bahçesinde gömülen 17 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Filistin Sivil Savunma ekipleri tarafından çıkarılan cenazelerden 9’u aileleri tarafından kimlikleri tespit edilirken, 8 cenaze ise Adli Tıp Kurumu’na teslim edildi.

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Kimlik tespiti yapılan cenazelerin başka mezarlıklara defnedileceğini aktarıldı.
Şifa Hastanesi’nde geçtiğimiz perşembe gününden bu yana 78 kişinin cenazesine ulaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze
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