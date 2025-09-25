HABER

Gazze'deki İsrail mezaliminde son perde! Sokak savaşları başlıyor: Hamas'tan 'hazır olun' çağrısı

İsrail'in Gazze için geçtiğimiz haftalarda başlattığı 'topyekun işgal' planı bölgedeki katliamları körüklemeye devam ediyor. Gelen son bilgilere göre İsrail'in Gazze şehir merkezine ilerleme niyeti var. Bu çerçevede ise yoğun sokak çatışmalarının olabileceği öngörülüyor. Hamas cephesi ise İsrail'in bu harekatı için yeni bir strateji geliştirdi. İşte detaylar!

Doğukan Akbayır

Gazze ve Gazzeliler üzerindeki İsrail mezalimi yıllardır devam ederken geçtiğimiz haftalarda Tel Aviv yönetimi Gazze için 'topyekun işgal' planını onaylamıştı. Plan kapsamında Gazze şehir merkezine girme ve 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas tarafından kaçırılan İsrailli rehineleri sağ kurtarma amacında olduğunu belirten İsrail'in bölgede ne gibi katliamlara imza atacağı ise muamma... Hamas cephesi ise İsrail'in bu hamlesine sert bir karşılık vererek sokak savaşlarına başlayacaklarını açıkladı.

GAZZE'DE SOKAK ÇATIŞMALARI BAŞLAYACAK

İsrail ordusu "topyekun işgal" planı için Gazze Şehri’nin merkezine ilerlerken, Hamas’ın sokak sokak çatışmalara hazırlandığı bildirildi.

Binlerce sivil bölgeden kaçarken çatışmaların giderek yoğunlaşması bekleniyor.

Gazze Şehri’ni "Hamas’ın son kalesi" olarak tanımlayan İsrail, geçen hafta başlattığı kara harekatıyla hedefinin “teröristleri ortadan kaldırmak” ve halen Hamas’ın elinde olduğu düşünülen 48 rehineyi kurtarmak olduğunu açıkladı. Bu rehinelerden 20’sinin hayatta olduğu tahmin ediliyor.

BBC tarafından doğrulanan görüntülerde, İsrail'e ait bir tankın Gazze Şehri'nin merkezine yakın El-Hamid Kavşağı’nda bulunduğu görülüyor. Zırhlı araçların da bölgedeki BM ana yerleşkesine yaklaşık 700 metre uzaklıkta konuşlandığı bildirildi.

HAMAS'A 'HAZIR OLUN' ÇAĞRISI

BBC’ye konuşan Hamas’a yakın bir kaynak, örgütün binlerce savaşçıyı Gazze Şehri’ne çağırmaya hazırlandığını ve bunun şehir içinde yoğun sokak çatışmalarına yol açabileceğini söyledi. Aynı kaynak, Hamas’ın askeri komutanı İzzeddin El Haddad’ın, tüm savaşçılara “son ve belirleyici savaşa hazırlanmaları” talimatını verdiğini kaydetti.

İsrail, şehirde yaklaşık 3 bin Hamas savaşçısının bulunduğunu tahmin ediyor. Hamas’a yakın kaynak ise bu sayının 5 bin olduğunu söyleyerek intihar saldırısı tehdidinde bulundu.

HAMAS'TAN TAKTİK DEĞİŞİKLİĞİ

İsrail ordusu, Hamas’ın tünellerini imha etmeye çalışıyor. Ancak Hamas’a göre bazı tüneller hâlâ aktif durumda.

İsrail saldırılarında ölen Hamas'ın eski askeri lideri Muhammed Dayf, İsrail’in üstünlük sağladığı bölgelerde sabit savunma yerine gerilla taktikleri ve pusu yöntemlerine geçilmesi talimatı vermişti.

Gazze’deki görgü tanıkları, bu taktik değişikliğine karşılık olarak İsrail’in şehir içine ani baskınlar düzenlediğini aktarıyor. İsrail medyası ise ordunun patlayıcılarla donatılmış uzaktan kumandalı zırhlı araçları Hamas hedeflerine yönlendirdiğini ve militanların saklandığı binaları imha ettiğini bildiriyor.

Ayrıca İsrail ordusunun küçük drone’lara yerleştirdiği hoparlörlerle sivilleri bölgeden ayrılmaları için uyardığı, bunun büyük paniğe yol açtığı belirtiliyor.

İsrail, sivillerin Gazze Şehri’ni terk etmeleri için yalnızca sahil yolunu açık tutuyor. BM’ye göre 15 Ağustos’tan bu yana en az 321 bin kişi güneye göç etti.

Kaynak: Nefes

