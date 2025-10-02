Gazze'ye destek için İstanbul’dan Kudüs’e başlattığı yürüyüşte Düzce'ye ulaştı

İranlı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora öğrencisi Somayeh Moghadam, 4 gün önce Gazze’ye destek için ‘March Of Yunus’ (Yunus Yürüyüşü) adıyla bir yürüyüş başlattı. Üsküdar’dan başlayan ve Kudüs’te sona ermesi hedeflenen yürüyüş kapsamında Moghadam, 4’üncü durağı olan Düzce’ye geldi.

Merkezde bulunan Büyük Cami önünde basın açıklaması yapan Moghadam, “Gazze’deki çocuklar 2 senedir acı verici durumda olduğundan bu yolculuğa çıktım. İnsanlık bir araya gelmediği takdirde bu sıradanlaşmış kötülük, hiçbir zaman ortadan kaldırılmayacağı gibi normalleşecek. Bireysel olarak yola çıktım. Ne yazık ki Filistin konusunda Birleşmiş Milletler’in de yaptıkları etkili olmadı. Etkisiz bir Bileşmiş Milletler’in hiç işimize yaramadığını düşünüyorum. O çocukların katliamı ne vicdani ne insani. Bir katliam yaşanıyor. Hiçbir din buna izin vermemiştir. Yahudi dininde de bunun olmaması gerekiyor. Bu yolculuk tek başıma yapacağım bir yolculuk değil. İnsanlarla yapacağım bir yolculuktur. İnşallah insanlar da bana destek verir” diye konuştu. Moghadam daha sonra yolculuğuna devam etti. (DHA)