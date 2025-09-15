HABER

Gebze'de tepki çeken olay! Çocuklarının yanında babaya tokat atıldı! Bakan Tunç'tan açıklama: "Gözaltı kararı verildi"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki çocuğunu okula götüren babaya, süratli gittiği için uyardığı cip sürücüsü tarafından tokat atıldı. Sürücünün, çocukların gözü önünde babanın boğazını tutup tokat attığı anlar kameraya yansıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını belirterek, saldırgan sürücü için gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba, iddiaya göre süratli bir şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı.

Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti.

BOĞAZINI TUTUP TOKAT ATTI

Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı. Bu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

BAKAN TUNÇ: "ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tepki çeken saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Sürücü hakkında gözaltı kararı verildiğini belirten Bakan Tunç, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Okula giden çocukların yanında vatandaşımıza yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez. Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, özellikle çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü şiddet eylemine karşı adli süreç titizlikle takip edilecektir."

