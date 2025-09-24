HABER

Gebze'de trafik akışını hızlandıran yeni projeler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'de trafik akışını hızlandıran önemli çalışmalar yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de önemli trafik projelerine başladı. Zeki Acar Caddesi’nde dönel kavşak imalatı yapılıyor. Bu çalışma, sürüş güvenliğini artırmak amacıyla yapılıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, özellikle yoğun saatlerdeki sıkışıklığı gidermek için bu projeye odaklandı. Ekipler ayrıca, D-100 kara yolundan Beylikbağı Mahallesi’ne geçişleri kolaylaştırmak için de çalışıyor.

D-100'den katılım için yeni bir şerit yapılıyor. Bu şeridin uzunluğu 100 metre olacak. Ayrıca, İstanbul Caddesi'nde 400 metrelik bir alan genişlendiriliyor.

Yetkililer, bu çalışmalar tamamlandığında, araç sirkülasyonunun önemli ölçüde rahatlayacağını belirtti. Trafik güvenliği ve ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze
