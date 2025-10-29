HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gebze’de çöken binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken ve 5 kişilik aileden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldığı binanın, dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde altında eczane bulunan 6 katlı bina bilinmeyen bir sebeple çökmüş, 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmıştı.

Gebze’de çöken binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken ve 5 kişilik aileden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldığı binanın, dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Gebze’de çöken binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı 1

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde altında eczane bulunan 6 katlı bina bilinmeyen bir sebeple çökmüş, 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmıştı. Aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, binanın dün çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı. Fotoğraflarda binanın zemininde kaymalar olduğu görüldü. Ayrıca fotoğraflarda, binanın köşe bölümünü kaplayan beyaz renkli dış cephe kaplamasının yerinden ayrıldığı da dikkat çekti.

Gebze’de çöken binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Açık bırakılan servis kapısına tramvay çarptı: 3 yaralıAçık bırakılan servis kapısına tramvay çarptı: 3 yaralı
Nijerya, Çinli şirketle 400 milyon dolarlık çelik üretim anlaşması imzaladıNijerya, Çinli şirketle 400 milyon dolarlık çelik üretim anlaşması imzaladı

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Altından çıkan yöneldi 'Düşmeye başladığı an telefonlar çaldı' Konuttan sonra sıra ona geldi

Altından çıkan yöneldi 'Düşmeye başladığı an telefonlar çaldı' Konuttan sonra sıra ona geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.