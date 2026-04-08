Gecikme iddialarına son: Katlanabilir iPhone Fold, iPhone 18 Pro ile geliyor

Apple'ın üzerinde çalıştığı bildirilen katlanabilir akıllı telefonu "iPhone Fold" cephesinden yeni haberler var. Bloomberg'den Mark Gurman'ın hazırladığı son rapora göre, cihazın geliştirme süreci sorunsuz bir şekilde ilerliyor ve yeni modelin standart Eylül ayı iPhone tanıtım takvimi içerisinde piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Gurman, iPhone Fold'un iPhone 18 Pro modelleriyle "aşağı yukarı aynı zamanda" veya onlardan "kısa bir süre sonra" satışa sunulacağını belirtiyor.

2027 İDDİASI YALANLANDI

MacRumors'ta yer alan habere göre, Gurman'ın bu raporu, Japonya merkezli Nikkei sitesinin ortaya attığı ve iPhone Fold'un piyasaya çıkışının mühendislik sorunları nedeniyle 2027 yılına ertelenebileceğini öne süren iddialarla doğrudan çelişiyor.

Nikkei raporunu "asılsız" olarak nitelendiren Gurman, sitenin Apple'ın beklenenden daha uzun süren karmaşık mühendislik sorunlarıyla karşılaştığı iddiasını reddediyor.

Sadece iki hafta önce bizzat Gurman'ın kendisi de iPhone Fold'un iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'ten daha sonra sevk edileceğini söylemişti, ancak görünüşe göre Apple'ın planları değişti.

TASARIM ZORLUKLARI VE TEDARİK SIKINTISI

Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun Aralık ayında paylaştığı bilgilerle uyumlu olarak; iPhone Fold'un ekranındaki karmaşık tasarımın mevcut tedariki sınırlayabileceği düşünülüyor. Kuo, üretim zorluklarının tedariki daraltabileceğini ve cihazda kıtlığa yol açabileceğini söylese de herhangi bir lansman gecikmesinden bahsetmemişti. Gurman, Apple'ın şu anki niyetinin telefonu iPhone 18 Pro ile birlikte satmaya başlamak olduğunu belirtirken, planların değişebileceği ve "zamanlamanın henüz kesin olmadığı" konusunda da uyarıyor.

DENEME ÜRETİMİ VE MAKET MODELLER

iPhone Fold'da seri üretime henüz başlanmadı ve cihaz halen mühendislik doğrulama aşamasında. Ancak dün sızdırılan bilgiler, Apple'ın deneme üretimine başladığını gösteriyor. Erken üretim testleriyle ilgili gelen birden fazla rapor, Apple'ın standart lansman sürecinde ilerlediğine işaret ediyor. Şirketin ortak fabrikalarındaki ek personelin cihaza erişim sağlamasıyla birlikte sızıntılarda ve lansman zaman çizelgelerine dair karışık bilgilerde de bir artış yaşanıyor.

Ayrıca iddiaya göre iPhone Fold'un ilk maket (dummy) modelleri de görüldü. Ancak bu maketlerin, Mayıs 2025'te bir forum üyesi tarafından söylentilere dayanarak çizilen 3D baskılı taslaklarla neredeyse aynı olduğu belirtiliyor. Yakın zamanda daha detaylı maket modellerinin ve parça sızıntılarının gelmesi ise muhtemel.

EKRAN BOYUTU VE ÖZELLİKLERİ

Sızdırılan detaylara göre iPhone Fold; katlandığında yaklaşık 5,5 inç, açıldığında ise yaklaşık 7,8 inçlik bir ekrana sahip olacak. Yaklaşık 4,5 mm kalınlığında olması beklenen cihaz, 4:3 en boy oranıyla tasarım olarak bir iPad'e benzeyecek. Bu yapı, onu piyasadaki diğer katlanabilir akıllı telefonlardan daha geniş ve daha kısa yapacak.