HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gediz’de otomobil yoldan çıktı: 4 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, bir otomobilin yoldan çıkarak savrulması sonucu 4 kişi yaralandı.Kaza, Gediz-Kütahya Karayolu’nun 10.

Gediz’de otomobil yoldan çıktı: 4 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, bir otomobilin yoldan çıkarak savrulması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Gediz-Kütahya Karayolu’nun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya il merkezinden Gediz ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan 22 yaşındaki sürücü İ.B. idaresindeki 43 AHT 335 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak durabildi.

Meydana gelen tek taraflı kazada, araçta maddi hasar oluşurken, sürücü İ.B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.E. (59), H.B. (40) ve A.T.E. (30) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre yaralanan 4 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gediz’de otomobil yoldan çıktı: 4 yaralı 1

Gediz’de otomobil yoldan çıktı: 4 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel ve yönetiminin CHP'ye ait banka hesapları donduruldu! Özgür Özel ve yönetiminin CHP'ye ait banka hesapları donduruldu!
Köyceğiz’de veteran raketler buluştuKöyceğiz’de veteran raketler buluştu

Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince istifa edecekler"

Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince istifa edecekler"

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşına kimse inanamadı

Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşına kimse inanamadı

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.