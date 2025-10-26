Geleneksel tahta araba yarışlarına yağmur da engel olamadı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde geleneksel hale gelen "Laz Ralli Tahta Araba Yarışları" bu yıl 15. kez düzenlendi. Fırtına Vadisi’nin zorlu parkurlarında gerçekleştirilen yarışlara, Karadeniz’in farklı illerinden gelen 50 yarışmacı katıldı. Havanın yağışlı olmasına rağmen, hem yarışmacılar hem de izleyiciler büyük bir heyecan ve coşku yaşadı.

İZLEYENLER NEFES KESEN ANLARA TANIKLIK ETTİ

Sabah saatlerinde başlayan yarışlar, üç farklı kategoride yapıldı. Katılımcılar, zorlu arazi koşullarında hem hız hem de denge mücadelesi verdi. Yağmur nedeniyle yer yer su göletleri ve çamur deryasına dönen parkurda araçlar zaman zaman zor anlar yaşarken, izleyenler nefes kesen anlara tanıklık etti.

SÜRÜCÜLERE KUPA VE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde, her kategoride dereceye giren sürücülere kupa ve plaket takdim edildi. Bu yılın "Ralli Ağası" unvanı ise uzun yıllardır etkinliğe destek veren İmdat Kesici’ye verildi. Kesici, "Yağmur, çamur dinlemeyen yarışmacıları yürekten kutluyorum. Laz Rallisi artık bölgemizin simgelerinden biri oldu. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ETKİNLİK, RENKLİ GÖRÜNTÜLER VE ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE SONA ERDİ

Mekaleskirit köyleri yardımlaşma derneği mekader öncülüğünde Çamlıhemşin Belediyesi, yerel dernekler ve bölgedeki gönüllülerin desteğiyle organize edilen etkinlik, sadece bir yarış değil, aynı zamanda bölge kültürünü yaşatan bir buluşma niteliği taşıyor. Fırtına Vadisi boyunca kurulan seyir alanlarında vatandaşlar horonlar oynadı, yerel sanatçılar mini konserler verdi. Etkinlik, renkli görüntüler ve alkışlar eşliğinde sona erdi.

