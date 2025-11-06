HABER

Gelibolu’da hayatını kaybeden motosikletinin kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip düşen motosiklet sürücüsü Cenk Atsay (38), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gelibolu'da hayatını kaybeden motosikletinin kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip düşen motosiklet sürücüsü Cenk Atsay (38), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Gelibolu ilçesinde 4 Kasım tarihinde akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Celal Nuri İleri caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan Cenk Atsay motosikleti yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı Atsay, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Atsay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bir anlık ihmal, bir ömürlük pişmanlık olabilir

Çanakkale Valiliğince konuyla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımında, "04 Kasım 2025 tarihinde Gelibolu ilçemizde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsünün kask takmaması nedeniyle hayatını kaybetmesi, trafikte alınmayan bir tedbirin nasıl felaketle sonuçlanabileceğini bir kez daha göstermiştir. Kask takmamak, yalnızca bir kural ihlali değil, hayati bir risktir. Trafiğe çıkarken her zaman kask ve koruyucu ekipmanlarımızı eksiksiz kullanalım. Unutmayalım; bir anlık ihmal, bir ömürlük pişmanlık olabilir. Trafikte dikkatli olalım, hem kendimizin hem de başkalarının hayatını koruyalım" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Gelibolu
En Çok Aranan Haberler

