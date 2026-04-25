Gelin ve damat adayı kar tünelinde fotoğraf çekimi yaptı

Şırnak’ta gelin ve damat adayının ilginç fotoğraf çekme isteği görenleri şaşırttı.

Şırnak’ta gelin ve damat adayının ilginç fotoğraf çekme isteği görenleri şaşırttı. Sözlenen çift düğün öncesi fotoğraf çekmek için çekim platosu yerine 10 metre karda açılan tünelleri tercih etti.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde Mercan ve Eray Yıldız çifti sözlendi. Fotoğraf için çekim platosuna gitmeleri gereken gelin ve damat adayı beldeye 14 kilometre uzaklıkta bulunan Tanin Geçidindeki bölgede düşen çığ sonrasında açılan tünellerde çekim yapmayı tercih etti. Metrelerce uzanan kar tünelini tercih eden çifti yalnız bırakmayan gelin ve damat adayının akrabaları ise karlı bölgede çekimler yapmaya başladı. Uzun süre burada çekim yapan yeni çift aylardır bu anı beklediklerini söyledi. Farkındalık olmasını isteyen çift Türkiye’de ilk defa kar tünelinde dış çekim yapan çift olmak istediklerini dile getirdi. Damat adayı Eray Yıldız, "Türkiye’de ilk defa böyle bir dış çekim yapılıyor. Aylardır bu günü bekliyorduk, kar tünelinde çekim yapmak istedik, değişik ve güzel bir duygu’’ dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Atama kararları Resmi Gazete'de: MEB'de değişiklik

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

ABD, İran'ın kripto paralarını dondurduğunu açıkladı

