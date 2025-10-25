Gemlik Körfezi’nde kirlilik endişeye yolaçıyor

Orhangazi’de, Marzim Sanayi Bölgesi yakınlarından geçen Karsak Deresi’ne karışan kirli su, Gemlik Körfezi’ne kadar ulaşıyor. Bölge halkı, derenin son dönemde artan kötü kokusu ve renk değişimi nedeniyle endişeli.

Karsak Deresi boyunca gözlemlenen gri ve köpüklü akıntının, sanayi atıkları ya da kanalizasyon karışımından kaynaklandığı iddia ediliyor. Vatandaşlar, dereye uzun süredir herhangi bir temizlik veya denetim yapılmadığını belirterek yetkililerden acil inceleme talep etti. Kirli suyun Gemlik Körfezi’ne dökülmesi, hem deniz canlıları hem de çevre sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor. Bölgedeki çevre dernekleri, durumun ivedilikle araştırılması ve sorumlu kurumların tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA