HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gemlik’te kaçak sigara operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik yürütülen operasyon kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşref Dinçer Mahallesi’nde 3 Nisan günü gerçekleştirilen operasyonda; Kenan E.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşref Dinçer Mahallesi’nde 3 Nisan günü gerçekleştirilen operasyonda; Kenan E. (42) ve Özge E. (35) isimli şahıslara ait işyeri, depo ve ikamette arama yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gemlik Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmasıyla gerçekleştirilen aramalarda yüklü miktarda kaçak ürün ele geçirildi. Yapılan aramalarda; 205 bin adet bandrolsüz makaron, 79 bin 800 adet içi tütün doldurulmuş sigara, 200 kilogram açık kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, 4 Nisan’da adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.