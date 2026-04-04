Gemlik’te kaçak sigara operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik yürütülen operasyon kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşref Dinçer Mahallesi’nde 3 Nisan günü gerçekleştirilen operasyonda; Kenan E. (42) ve Özge E. (35) isimli şahıslara ait işyeri, depo ve ikamette arama yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gemlik Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmasıyla gerçekleştirilen aramalarda yüklü miktarda kaçak ürün ele geçirildi. Yapılan aramalarda; 205 bin adet bandrolsüz makaron, 79 bin 800 adet içi tütün doldurulmuş sigara, 200 kilogram açık kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, 4 Nisan’da adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

