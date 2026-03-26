Gemlik’te uyuşturucu tacirlerine operasyon

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gemlik Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince son bir ay içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde 4 kilo esrar, 1 kilo sentetik kannabinoid uyuşturucu hammaddesi (bu miktardan yaklaşık 16 kilo uyuşturucu elde edilebiliyor) ele geçirildi. Ayrıca Engürücük Mahallesi’nde bir ikamette gerçekleştirilen aramada, ev içerisinde bir odanın hint keneviri yetiştirmek amacıyla özel olarak düzenlendiği tespit edildi. Aramada; fan, aydınlatma sistemi, sulama, ısıtma ve nem ölçüm sistemlerinden oluşan düzenekler ile birlikte, 220 gram esrar, 210 gram sentetik kannabinoid ve 5 kök hint keneviri ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

