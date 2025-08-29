HABER

Genç çiftlere aile ve evlilik eğitimi!

Sinop’ta evlilik kredisi desteğinden yararlanan genç çiftlere, ailenin önemi, evlilik hukuku ve iletişim konularında bilgilendirme yapıldı.Aile yılı kapsamında evlilik kredisi hizmetinden yararlanan genç çiftlere yönelik Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından eğitim programı düzenlendi.

Aile yılı kapsamında evlilik kredisi hizmetinden yararlanan genç çiftlere yönelik Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından eğitim programı düzenlendi. Sosyal Hizmet Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen programda ailenin önemi, evlilik ve hukuk, aile içi iletişim ile evlilik süreçleri konularında kapsamlı sunumlar yapıldı. Yetkililer, bu tür programlarla genç çiftlerin hem bilinçlenmesinin hem de aile kurumunun güçlenmesinin amaçlandığını belirtti.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

