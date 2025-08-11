HABER

Genç mühendisten acı haber! ASELSAN'a iş görüşmesine giderken öldü

Ankara'da 29 yaşındaki mühendis Furkan Aygar iş görüşmesine giderken otomobilinin yol temizlik aracına çarptı. Feci kazada araç içine sıkışan mühendis hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Aygar yönetimindeki 06 BEY 166 plakalı otomobil ile aynı yönde giden 68 EF 820 plakalı otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 06 JOV 68 plakalı temizlik aracına arkadan çarptı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Araçların hurdaya döndüğü kaza yerine ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kazaya müdahale etti.

OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Otomobilde sıkışan Furkan Aygar'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer otomobilin sürücü ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TEMİZLİK ARACININ SÜRÜCÜSÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Temizlik aracının sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

TATİLDEN DÖNMÜŞ, İŞ GÖRÜŞMESİNE GİDİYORDU

Mühendis Furkan Aygar'ın dün tatilden döndüğü ve iş görüşmesi için ASELSAN'a gitmek için yola çıktığı bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

(DHA)

