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Genç sosyal medya fenomeninden acı haber! Motosiklet kazasında hayatını kaybetti...

Sosyal medyada 'Çello Mustafa' lakabıyla tanınan ve kendine has söylemleriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan 20 yaşındaki fenomen Mustafa Anıl Yıldırım, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.

Genç sosyal medya fenomeninden acı haber! Motosiklet kazasında hayatını kaybetti...

Geçtiğimiz hafta Mersin’in Erdemli ilçesi merkezinde motosiklet kazası geçiren Yıldırım, başından aldığı darbe nedeniyle ilk olarak Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç sosyal medya fenomeninden acı haber! Motosiklet kazasında hayatını kaybetti... 1

Buradan beyin kanaması teşhisiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen genç fenomen, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldırım, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Genç sosyal medya fenomeninden acı haber! Motosiklet kazasında hayatını kaybetti... 2

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Acı haberin ardından sevenleri yasa boğulurken, Mustafa Anıl Yıldırım’ın cenazesi Erdemli ilçesindeki Alata Mezarlığı’na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından, genç fenomen dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Genç sosyal medya fenomeninden acı haber! Motosiklet kazasında hayatını kaybetti... 3

ÖLÜMÜ TAKİPÇELİRİNİ DERİNDEN ÜZDÜ

Özellikle motivasyon dolu sözleri ve sevgi temalı içerikleriyle dikkat çeken Yıldırım’ın, "Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın, çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var" ifadeleriyle çektiği videolar, ölümünün ardından takipçileri tarafından sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Genç sosyal medya fenomeninden acı haber! Motosiklet kazasında hayatını kaybetti... 4

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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sosyal medya cenaze fenomen motosiklet kazası
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