Gençler dezenformasyona karşı farkındalık kazanıyor

Gençlerin medya dünyasını anlayan, sorgulayan ve sorumluluk üstlenen bireyler olarak deneyimlemelerini hedefleyen tematik bir eğitim programı gerçekleştiriliyor. “Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik” temalı Kamp+ Programı, gençleri medya okuryazarlığı, etik habercilik ve dezenformasyonla mücadele başlıklarında bilinçlendirmek amacıyla düzenleniyor.

Gençler dezenformasyona karşı farkındalık kazanıyor

Program, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iş birliğinde yürütülüyor. Erkek öğrencilere yönelik dönemin ardından kız öğrenciler için planlanan yeni dönem, 13–17 Şubat 2026 tarihleri arasında Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilecek.

DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ

Bilgiye erişimin hızlandığı günümüzde doğru ile yanlış arasındaki çizgi giderek bulanıklaşıyor. Sosyal medya akışları, hız odaklı içerik üretimi ve doğrulanmamış bilgilerin yayılımı, özellikle gençler açısından medya okuryazarlığını temel bir yaşam becerisine dönüştürüyor. Kamp programı, gençlerin medyayı eleştirel bir bakışla değerlendirmelerini, içerikleri sorgulamalarını ve etik ilkelerin neden vazgeçilmez olduğunu amaçlıyor.

ETİK HABERCİLİK VE MESLEKİ SORUMLULUK BİLİNCİ

Beş gün sürecek program boyunca katılımcılar, gazeteciliğin yalnızca teknik yönlerini değil, değer temelli yapısını da ele alacak. Alanında uzman gazeteciler ve akademisyenlerin katkılarıyla yürütülecek oturumlarda, haber üretim süreçlerinde etik sorumluluk, kriz dönemlerinde doğru iletişim, dijital mecralarda içerik üretirken dikkat edilmesi gereken ilkeler ve yeni medya ortamında ortaya çıkan etik sorunlar kapsamlı biçimde işlenecek. Böylece gençler, medya alanındaki rollerinin toplumsal etkisini değerlendirme imkanı bulacak.



DEZENFORMASYONA KARŞI FARKINDALIK

Programın önemli başlıklarından biri de dezenformasyonla mücadele. Yanlış bilginin bireyler ve toplum üzerindeki etkileri, manipülasyon yöntemleri ve doğru bilginin korunmasının önemi somut örnekler üzerinden ele alınacak. Bu yaklaşım, gençlerin hem içerik üretirken hem de içerik tüketirken daha bilinçli hareket etmelerine katkı sunmayı hedefliyor.

KATILIM BİLGİLERİ

Kamp, 18–29 yaş arası gençlere yönelik olarak düzenleniyor ve katılımcılara hem eğitim hem de farklı üniversitelerden akranlarıyla etkileşim kurabilecekleri bir öğrenme ortamı sunuyor.

Program, Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda, 13–17 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başvurular Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Başvurular 5 Şubat tarihinde sona eriyor.

