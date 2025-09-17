HABER

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, kuvvet komutanlarını kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz, Hava ve Kara Kuvvet Komutanlarını kabul etti.

Mustafa Fidan

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’i kabul etti.

17 Eylül 2025
Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
