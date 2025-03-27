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Geri manevra yapan hafif ticari araç yokuştaki merdivenli kaldırıma düştü

27.03.2025 10:28
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Aksaray’da hafif ticari araçla geri manevra yapan sürücü, kaldırımı fark etmeyince araç yokuştaki merdivenli kaldırıma düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken aracın alt kısmında hasar meydana geldi.

Geri manevra yapan hafif ticari araç yokuştaki merdivenli kaldırıma düştü

Kaza, Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kalealtı Caddesine tersten giren hafif ticari aracın sürücüsü M.B. (41), aracı düz istikamete çevirmek için yokuş aşağıya olan yola geri manevra yaptı. Bu sırada yokuştaki merdivenli kaldırımı fark etmeyen sürücü araçla birlikte merdivenlere düştü. Kazada aracın alt kısmında maddi hasar oluşurken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yürüme kabiliyetini yitiren araç olay yerine çağrılan çekici ile çıkartılırken, polis kazayla ilgili inceleme yaptı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray kaza
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