Geri manevra yapan hafif ticari araç yokuştaki merdivenli kaldırıma düştü

Kaza, Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kalealtı Caddesine tersten giren hafif ticari aracın sürücüsü M.B. (41), aracı düz istikamete çevirmek için yokuş aşağıya olan yola geri manevra yaptı. Bu sırada yokuştaki merdivenli kaldırımı fark etmeyen sürücü araçla birlikte merdivenlere düştü. Kazada aracın alt kısmında maddi hasar oluşurken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yürüme kabiliyetini yitiren araç olay yerine çağrılan çekici ile çıkartılırken, polis kazayla ilgili inceleme yaptı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır