Germencik'te başıboş keçiler toplandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde vatandaşların artan şikayetleri üzerine harekete geçen Germencik Belediyesi, sahipleri tespit edilemeyen ve başıboş bırakılan keçileri toplayarak ilçedeki sorunu çözüme kavuşturdu.

Germencik'te uzun süredir vatandaşların şikayetlerine konu olan, sahipleri tespit edilemeyen ve başıboş bırakılan keçiler, belediye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla toplandı. Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü müşterek operasyon, ilçede yaşanan soruna kalıcı çözüm getirdi. İlçe genelinde yapılan denetimlerde başıboş dolaşarak trafik güvenliğini tehlikeye atan ve çevreye zarar verdiği bildirilen hayvanlar güvenli şekilde toplanarak rehabilitasyon merkezine götürüldü. Yetkililer, vatandaşların huzuru ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Germencik Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak yaptığı açıklamada "Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı yaptıkları ortak operasyonla başıboş keçiler toplandı. Vatandaşlarımızın artan şikayetleri üzerine yapılan müşterek çalışmayla sorun çözüldü. Denetim çalışmalarımız kesintisiz devam edecek" ifadeleri yer aldı.

Aydın
