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Gezi teknesinde düşen personel deniz ambulasıyla tahliye edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde günlük gezi teknesinde düşerek yaralanan tekne personeli, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri tarafından deniz ambulansı ile tahliye edildi.

Gezi teknesinde düşen personel deniz ambulasıyla tahliye edildi

Edinilen bilgiye göre önceki gün öğle saatlerinde, Orak Adası yakınlarında demirde bulunan günlük tur teknesinde görevli personel, pasarellanın kırılması ile dengesini kaybederek tekne içine düşme sonucu yaralandı. Yaşanan olay üzerine tekne kaptanı, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği Acil Yardım Hattı'nı arayarak yardım talebinde bulundu. Deniz Kurtarma Derneği ekibinin zamanında bölgeye ulaşarak, deniz ambulansında gerçekleştirdiği tıbbi destek sayesinde yaralı personel, Milta Bodrum Marina'ya getirildi. Buradan hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekibine teslim edilen yaralı Bodrum'daki hastanede tedavi altına alındı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Muğla
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