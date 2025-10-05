Gıda denetimleri... Bakan Yumaklı duyurdu: "Denetliyor, takip ediyor, koruyoruz!"

Piyasadaki taklit ve tağşiş ürünlerin kullanımının yaygınlaştığı son dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı. Bakan Yumaklı Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda gıda denetimleri hakkında bilgilendirme yaptı.

"DENETLİYOR, TAKİP EDİYOR, KORUYORUZ!"

Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Denetliyor, takip ediyor, koruyoruz!

Vatandaşlarımızın sofrasına ulaşan her gıdanın güvenilirliğini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 125 binden fazla denetimde, gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı. 22 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulurken, işletmelere toplam 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildi.

Uygunsuzluklara asla geçit vermiyor, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir unsura tolerans göstermiyoruz."