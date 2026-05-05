Gıda işletmelerine yönelik denetim

Afyonkarahisar’da tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapıldı. Denetimle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Çay, Emirdağ, İhsaniye ve İscehisar ilçe müdürlüklerimiz teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; gıda işletmelerinin teknik ve hijyenik şartları, ürünlerin muhafaza şartları, etiket bilgileri, son tüketim tarihleri ile mevzuata uygunluk durumları titizlikle kontrol edilmiştir. Ayrıca işletme yetkililerine gıda güvenilirliği, hijyen kuralları ve mevzuata uygun üretim ve satış süreçleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Müdürlüğümüzce sürdürülen bu çalışmalarla halk sağlığının korunması, güvenilir gıda arzının sağlanması ve gıda işletmelerinde mevzuata uygun uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

