Gıdada yeni skandal! Bakanlık ifşa etti... Kıymada at ve eşek eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığının insan sağlığını tehlikeye atan firma ve ürünlere yönelik başlattığı denetimlere devam ediyor. Ülke genelinde yapılan denetimlerde bugüne kadar birçok marka ve ürün ifşa edildi.

Vatandaş bakanlığın listesini alışverişlerden önce kontrol ederken, listede birçok gıda skandalı yer aldı.

LİSTE GÜNCELLENDİ

Bakanlık listesini güncelledikçe gıdada yaşanan skandallara bir yenisi daha ekleniyor. "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" dün yine güncellendi.

KIYMADAN AT VE EŞEK ETİ ÇIKTI

Listede birçok ürünün insan sağlığını tehlikeye attığı görülürken, yine mide bulandıran bir skandal yaşandı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan "Merve Yemek" adlı işletmenin kıymasında at ve eşek eti tespit edildi.

YOĞURTTA MANTTAR İLACI

"Faik" markalı tam yağlı yoğurtta ise mantar tedavisinde bulunan "Natamisin" tespit edilirken, baharatlarda ise gıda boyası ve yabancı madde bulundu.