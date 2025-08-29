Giresun'da fındık hasadı sonrası hava durumu: Yaz geri dönüyor! Giresun 29 Ağustos hava durumu...

Giresun'da son günlerde etkili olan serin hava ve yer yer görülen sağanak yağışlar, yerini güneşli ve sıcak bir havaya bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Giresun'da hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak ve bol güneşli günler yaşanacak.

BUGÜN (29 AĞUSTOS): PARÇALI BULUTLU, ÖĞLEDEN SONRA GÜNEŞLİ

Bugün Giresun'da sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Öğleye doğru güneş yüzünü gösterecek ve gün içinde sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 21°C'ye kadar düşecek. Rüzgar hafif, güney yönlü esecek ve deniz yüzeyi sakin olacak. Deniz suyu sıcaklığı ise 24-25°C civarında, bu da yüzme ve sahil aktiviteleri için ideal bir ortam sunuyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU: TAMAMEN YAZ HAVASI

Cumartesi (30 Ağustos) ve Pazar (31 Ağustos) günleri Giresun'da tam anlamıyla yaz havası yaşanacak. Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava beklenirken, gündüz sıcaklığı 29°C'ye kadar yükselecek. Gece ise sıcaklık 22°C civarında olacak. Pazar günü ise bol güneşli bir gün bekleniyor ve gündüz sıcaklığı 28°C'yi bulacak. Deniz ve rüzgar koşullarının sakin kalması bekleniyor, bu da sahil ve deniz keyfi için ideal koşullar sunuyor.

ÜRETİCİLER VE AÇIK ALANDA ÇALIŞANLAR DİKKAT!

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, özellikle fındık hasadıyla uğraşan üreticilerin ve açık alanda çalışanların dikkatli olması gerekiyor. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde (11:00-16:00) mümkün olduğunca gölgede kalınması, bol sıvı tüketilmesi ve güneş kremi kullanılması öneriliyor. Ayrıca, ani sıcaklık değişimlerine karşı da dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

DENİZCİLER İÇİN UYARI

Denizciler için de önemli bir uyarı var. Her ne kadar deniz yüzeyi sakin görünse de, ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı ve gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması, deniz canlılarının da hareketliliğini artırabilir, bu nedenle dikkatli olmakta fayda var.

Giresun'da fındık hasadının sonuna gelinirken, yazın son demlerinin tadını çıkarmak isteyenler için harika bir fırsat doğuyor. Güneşli günler ve yüksek sıcaklıklar, Giresun'u tatilciler ve yerli halk için cazip bir destinasyon haline getiriyor. Ancak, sıcak havanın getirdiği risklere karşı da dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.