HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Giresun'da fındık hasadı sonrası hava durumu: Yaz geri dönüyor! Giresun 29 Ağustos hava durumu...

Giresun'da fındık hasadının sonuna yaklaşılırken, hava durumu üreticiler ve tatilciler için sevindirici haberler getiriyor. Serin havanın yerini güneşli ve sıcak günlere bırakması bekleniyor. İşte detaylar...

Giresun'da fındık hasadı sonrası hava durumu: Yaz geri dönüyor! Giresun 29 Ağustos hava durumu...
Sedef Karatay

Giresun'da son günlerde etkili olan serin hava ve yer yer görülen sağanak yağışlar, yerini güneşli ve sıcak bir havaya bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Giresun'da hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak ve bol güneşli günler yaşanacak.

BUGÜN (29 AĞUSTOS): PARÇALI BULUTLU, ÖĞLEDEN SONRA GÜNEŞLİ

Bugün Giresun'da sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Öğleye doğru güneş yüzünü gösterecek ve gün içinde sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 21°C'ye kadar düşecek. Rüzgar hafif, güney yönlü esecek ve deniz yüzeyi sakin olacak. Deniz suyu sıcaklığı ise 24-25°C civarında, bu da yüzme ve sahil aktiviteleri için ideal bir ortam sunuyor.

Giresun da fındık hasadı sonrası hava durumu: Yaz geri dönüyor! Giresun 29 Ağustos hava durumu... 1

HAFTA SONU HAVA DURUMU: TAMAMEN YAZ HAVASI

Cumartesi (30 Ağustos) ve Pazar (31 Ağustos) günleri Giresun'da tam anlamıyla yaz havası yaşanacak. Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava beklenirken, gündüz sıcaklığı 29°C'ye kadar yükselecek. Gece ise sıcaklık 22°C civarında olacak. Pazar günü ise bol güneşli bir gün bekleniyor ve gündüz sıcaklığı 28°C'yi bulacak. Deniz ve rüzgar koşullarının sakin kalması bekleniyor, bu da sahil ve deniz keyfi için ideal koşullar sunuyor.

ÜRETİCİLER VE AÇIK ALANDA ÇALIŞANLAR DİKKAT!

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, özellikle fındık hasadıyla uğraşan üreticilerin ve açık alanda çalışanların dikkatli olması gerekiyor. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde (11:00-16:00) mümkün olduğunca gölgede kalınması, bol sıvı tüketilmesi ve güneş kremi kullanılması öneriliyor. Ayrıca, ani sıcaklık değişimlerine karşı da dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Giresun da fındık hasadı sonrası hava durumu: Yaz geri dönüyor! Giresun 29 Ağustos hava durumu... 2

DENİZCİLER İÇİN UYARI

Denizciler için de önemli bir uyarı var. Her ne kadar deniz yüzeyi sakin görünse de, ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı ve gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması, deniz canlılarının da hareketliliğini artırabilir, bu nedenle dikkatli olmakta fayda var.

Giresun'da fındık hasadının sonuna gelinirken, yazın son demlerinin tadını çıkarmak isteyenler için harika bir fırsat doğuyor. Güneşli günler ve yüksek sıcaklıklar, Giresun'u tatilciler ve yerli halk için cazip bir destinasyon haline getiriyor. Ancak, sıcak havanın getirdiği risklere karşı da dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alkollü araç kullandı: Kendisini uyaranları 'Magandalıkla' polise şikayet etti ama...Alkollü araç kullandı: Kendisini uyaranları 'Magandalıkla' polise şikayet etti ama...
Meksika Senatosu'nda ortalık karıştı!Meksika Senatosu'nda ortalık karıştı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Giresun fındık bahçesi yaz ayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Tuncay Meriç’in katili yakalandı!

Tuncay Meriç’in katili yakalandı!

Bakan Fidan'dan "kılıç kını" açıklaması: "Geri adım atmayız"

Bakan Fidan'dan "kılıç kını" açıklaması: "Geri adım atmayız"

Kayınpeder dehşeti! Damadına evde kurşun yağdırdı

Kayınpeder dehşeti! Damadına evde kurşun yağdırdı

ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti

ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.