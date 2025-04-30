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Giresun’da kayıp olarak aranan kişi dere kenarında ölü bulundu

Giresun’un Doğankent ilçesinde dünden bu yana kayıp olarak aranan 43 yaşındaki Yusuf Alim, dere kenarında ölü bulundu.

Giresun’da kayıp olarak aranan kişi dere kenarında ölü bulundu

İlçeye bağlı Güdül köyünde yaşayan Alim’in dün akşam saatlerinde evinden ayrılmasının ardından kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede AFAD, jandarma ekipleri ve köylüler tarafından arama çalışması başlatıldı. Bugün öğle saatlerinde Yusuf Alim’in cansız bedeni, ilçeye bağlı Oyraca köyü yakınlarında Harşıt Çayı kenarında bulundu. Alim’in cenazesi otopsi için Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacağı bildirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Giresun kayıp
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