Giresun’da nisan ayında snowboard keyfi

Giresun’un Kümbet Yaylası’nda bulunan Koçkayası Tabiat Parkı, kış sporları sevenleri ağırladı.

MACERASEVERLER, 2 BİN 200 RAKIMDA KARIN TADINI ÇIKARDI

Ordu’dan gelen maceraseverler, 2 bin 200 rakımda kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkardı.

Bölgedeki dağlık alanda snowboard yapan sporcular, kar kalitesini ve parkurun zorluk derecesini övdü.

Sporcular, Kümbet Yaylası’nın güzel bir ortam sunduğunu belirtti. Eski deneyimlere göre, en iyi şartlarla karşılaştıklarını ifade ettiler.

Kümbet Yaylası’nın doğal yapısı, yüksek rakımda kar tutma özelliği sunuyor. İlkbahar aylarında alternatif kış turizmi için önemli bir potansiyel barındırıyor.

