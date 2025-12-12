Giresun'daki trafik kazasında ölen dayı ve yeğenin cenazesi defnedildi

Kovanlık-Aydındere yolunda dün otomobilin dereye devrilmesi sonucu ölen sürücü Emin Yılmaz (41) ve dayısı Raif Şimşek (61) için Serpiye Hanım Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Yılmaz ve Şimşek'in yakınlarının yanı sıra Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Teyyaradüze Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

Raif Şimşek'in, vefat eden annesi Ayşe Şimşek için beraberindeki yeğeni Emin Yılmaz ile mezar yeri bakmaya giderken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Emin Yılmaz'ın ise kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından, 28 yıl önce 11 Aralık'ta vefat eden babasının fotoğrafını paylaştığı görüldü.Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır