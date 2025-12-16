HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Giresun’da sahilde yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Giresun’da hafta sonu etkisini artıran yağışlar, sahil kesiminde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı olarak devam ediyor.Giresun’un yüksek kesimlerinde haftasonundan bu yana hafif şiddette devam eden kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Giresun’da sahilde yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Giresun’da hafta sonu etkisini artıran yağışlar, sahil kesiminde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı olarak devam ediyor.

Giresun’da sahilde yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor 1

Giresun’un yüksek kesimlerinde haftasonundan bu yana hafif şiddette devam eden kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Giresun’da kış turizminin gözde yaylarından Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanırken, ara ara kapanan yollara Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler müdahalede bulunurken vatandaşlar yaylalara akın ettiler.

Giresun’da sahilde yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor 2

Kulakkaya Yaylasında büyüklü küçüklü vatandaşlar kayarak eğlenirken, gençler kar üstünde horon teptiler.

Kar yağışı Giresun’un iç kesimdeki ilçeleri Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk’ta da etkili oldu. Kent merkezleri yağışın etkisiyle beyaza bürünürken, evlerin çatıları ve araçların üzeri beyaza büründü.

Giresun’da sahilde yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor 3

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da husumet kanlı bitti: 1 ağır yaralıSamsun’da husumet kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştıKarabük’ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Giresun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.