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Girne’deki gemi kazasında hayatını kaybeden Eskişehirli kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki gemi kazasında hayatını kaybeden kişilerden birisi olan Eskişehirli Elmas Demir, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos’ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora olmuş, kazada 12 kişi hayatını kaybederken 241 yolcu kurtarılmış, 16 kişi kaybolmuştu.

Girne’deki gemi kazasında hayatını kaybeden Eskişehirli kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki gemi kazasında hayatını kaybeden kişilerden birisi olan Eskişehirli Elmas Demir, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos’ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora olmuş, kazada 12 kişi hayatını kaybederken 241 yolcu kurtarılmış, 16 kişi kaybolmuştu. Başlatılan arama çalışmaları sonucunda, kayıp olarak aranan Eskişehirli 5 çocuk annesi Elmas Demir’in (58) cenazesine ulaşılmıştı. Demir için bugün öğle namazını müteakip Eskişehir’deki İlahiyat Camii’nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenazeye, Demir’in çok sayıda seveni ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak katılım sağladı. Demir’in ailesi ve yakınları, tabutu başında gözyaşları döktü.

Elmas Demir’in cenazesi, Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Girne’deki gemi kazasında hayatını kaybeden Eskişehirli kadın son yolculuğuna uğurlandı 1

Girne’deki gemi kazasında hayatını kaybeden Eskişehirli kadın son yolculuğuna uğurlandı 2

Girne’deki gemi kazasında hayatını kaybeden Eskişehirli kadın son yolculuğuna uğurlandı 3

Girne’deki gemi kazasında hayatını kaybeden Eskişehirli kadın son yolculuğuna uğurlandı 4

Girne’deki gemi kazasında hayatını kaybeden Eskişehirli kadın son yolculuğuna uğurlandı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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