'Gizli dosyaların sızdırılması' davasında şoke eden gelişme! Netanyahu ifadeye çağırıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'gizli dosyaların sızdırılması' davası kapsamında ifade vermeye çağırıldı. Alman Bild gazetesine sızdırılan gizli belgelerin, Netanyahu'nun ofisinden edinildiği ve Hamas'la müzakere sürecinde Hamas'ı güçlendirdiği bildiriliyor.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "gizli dosyaların sızdırılması" davasında ifade vermeye çağrılmasına karar verdi.

Netanyahu'nun Başdanışmanı Tzachi Braverman'ın Bild gazetesine sızdırılan gizli belgelerin soruşturmasını engellemeye çalıştığı şüphesiyle açılan davada Netanyahu, ifade vererek ofisinden bilgilerin nasıl elde edildiğine ilişkin soruları yanıtlayacak.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

İsrail Başsavcısı, polise dün Netanyahu'yu ifadeye çağırmak için izin verirken gizli bilgilerin sızdırılmadan önce nasıl elde edildiğine dair gizlilik kararı halen sürüyor.

Netanyahu'nun Başdanışmanı Braverman, hassas gizli belgelerin yabancı medyaya sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmayı "engelleme şüphesiyle" gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski Netanyahu Sözcüsü Eli Feldstein da yeniden ifade vermeye çağrılmıştı.

"GİZLİ BELGELERİN SIZDIRILMASI" DAVASI

Feldstein, 24 Aralık’ta KAN'a verdiği röportajda, Braverman'ın kendisini Gazze saldırıları sırasında gece geç saatlerde gizli bir toplantıya çağırdığını ve Başbakanlık Ofisi aleyhine yürütülen bir güvenlik soruşturmasını engellemek için kendisine bir anlaşma teklif ettiğini ileri sürmüştü.

Braverman, Netanyahu'nun ofisinde hassas dosyaların yönetiminden sorumlu, merkezi ve etkili bir isim olarak biliniyor.

Soruşturma dosyasına göre Feldstein, 2024 yılında Gazze Şeridi'ndeki esir takası müzakereleri sırasında düzenlenen gösterilere karşı kamuoyunu etkilemek amacıyla gizli bir belgeyi Alman gazetesi Bild'e sızdırma girişiminde bulunmuştu.

Feldstein, söz konusu gösterilerin müzakerelere zarar verdiğini ve Hamas'ı güçlendirdiğini savunmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İsrail netanyahu
