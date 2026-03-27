Glyph aydınlatmalı Nothing Phone (4a) ve (4a) Pro Türkiye'de: İşte fiyatları ve özellikleri

Nothing'in yeni nesil akıllı telefonları Phone (4a) ve Phone (4a) Pro, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı. İşte Nothing Phone (4a) ve Phone (4a) Pro'nun özellikleri ve fiyatları...

İŞTE NOTHING PHONE (4A) PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Nothing Phone (4a) Pro, serinin en üst seviye modeli olarak öne çıkıyor. Nothing'in Glyph Matrix LED sistemi, Phone (4a) Pro'da 137 mini-LED ile yenilenmiş durumda. Bu sistem, piksel tarzı bildirimler, ikonlar ve animasyonlar gösterebiliyor.

Phone (4a) Pro'nun kamera tarafında ise 50 MP ana kamera (Sony LYT700C sensör, OIS), 50 MP periskop telefoto kamera (3.5x optik zoom, 140x dijital zoom), 8 MP ultra geniş açı kamera ve 32 MP ön kamera ile karşımıza çıkıyor. Ultra XDR görüntüleme ve 4K Ultra XDR video kaydı destekleniyor.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi ile çalışan telefon, 4nm üretim süreciyle üretilen octa-core Kryo CPU (2.8 GHz'e kadar) ve Adreno 722 GPU ile güçlendirilmiş. Bu noktada Phone (4a) Pro'nun 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama seçeneğiyle sunulduğunu belirtelim.

Phone (4a) Pro'nun 6.83 inçlik AMOLED ekranı, 1260 x 2800 çözünürlük, 450 PPI ve 144 Hz adaptif yenileme hızı sunuyor. Parlaklık seviyesi 5000 nit'e kadar çıkabilen telefonun dokunmatik örnekleme hızı, gaming senaryolarında 2500 Hz'e ulaşabiliyor.

NOTHING PHONE (4A)'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Nothing Phone (4a), yeniden tasarlanan Glyph Bar aydınlatma sistemi ile geliyor. Bu sistemde, 63 mini-LED birden fazla aydınlatma bölgesine yayılmış durumda.

Nothing Phone (4a)'nın kamera sisteminde 50 MP ana kamera, 50 MP periskop lens (3.5x optik zoom, 70x dijital zoom), 8 MP ultra geniş açı kamera ve 32 MP ön kamera bulunuyor.

Nothing Phone (4a)'nın 6.78 inç AMOLED ekranı, 1224 x 2720 çözünürlük ve 120 Hz adaptif yenileme hızı sunarken, parlaklık seviyesi 4500 nit'e kadar çıkabiliyor.

Phone (4a), Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi ile güçlendirilmiş. Telefon, 12 GB LPDDR4X RAM ve 128GB/256 GB depolama ile sunuluyor.

ORTAK ÖZELLİKLER VE YAZILIM DESTEĞİ

Her iki model de Nothing OS 4.1 (Android 16 tabanlı) ile birlikte geliyor ve üç büyük Android güncellemesi ve altı yıl güvenlik yaması garantisi sunuyor.

Batarya kapasitesi 5080 mAh olarak belirtilirken, 50W kablolu hızlı şarj destekleniyor. Phone (4a) Pro modelinde ayrıca 7.5W kablolu ters şarj desteği bulunuyor.

Buna ek olarak, her iki telefon da Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve ekran içi parmak izi sensörü ile donatılmış.

NOTHING PHONE (4A) SERİSİ TÜRKİYE FİYATLARI

Yapılan açıklamalara göre, ön satışta olan Nothing Phone (4a) Pro'nun fiyatı 39.000 TL, ancak bu fiyat lansmana özel 36.999 TL olarak belirlendi. Yine ön satışta olan Nothing Phone (4a)'nın 128GB versiyonu 32.999 TL yerine lansmana özel 29.999 TL, 256GB versiyonu ise 34.999 TL yerine lansmana özel 31.999 TL olarak listelendi.