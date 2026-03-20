Göç İdaresi Başkanlığı’ndan bayram süresince kesintisiz denetim

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı süresince denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Ramazan Bayramı’nda da aralıksız denetim yapıyor. Ramazan Bayramı’nın huzur ve güven ortamında geçirilmesi amacıyla kolluk birimleriyle koordinasyon içinde 7 gün 24 saat esasına göre saha faaliyetlerin sürdürüldüğü açıklandı. Yol kontrol ve arama noktalarında gerçekleştirilen rutin denetimlerin yanı sıra, şok uygulamalar ile yabancılara yönelik kimlik kontrolleri ile düzensiz göçmen tespitine yönelik işlemlerin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

81 İLDE MOBİL GÖÇ NOKTASI ARAÇLARI GÖREV BAŞINDA

Düzensiz göçle mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla geliştirilen teknolojik altyapıyla personelin bayram süresince de tam kapasiteyle sahada görev yaptığının altı çizilirken, bu doğrultuda 81 ilde faaliyet gösteren 375 Mobil Göç Noktası aracı ve toplam 2 bin 254 personel ile denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmaris’te otomobil takla attı: 2 kişi hafif yaralandıMarmaris’te otomobil takla attı: 2 kişi hafif yaralandı
Otomobil alt yapı çukuruna düştü: 1 yaralıOtomobil alt yapı çukuruna düştü: 1 yaralı

İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

