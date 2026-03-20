Göç İdaresi Başkanlığı’ndan bayram süresince kesintisiz denetim

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Ramazan Bayramı’nda da aralıksız denetim yapıyor. Ramazan Bayramı’nın huzur ve güven ortamında geçirilmesi amacıyla kolluk birimleriyle koordinasyon içinde 7 gün 24 saat esasına göre saha faaliyetlerin sürdürüldüğü açıklandı. Yol kontrol ve arama noktalarında gerçekleştirilen rutin denetimlerin yanı sıra, şok uygulamalar ile yabancılara yönelik kimlik kontrolleri ile düzensiz göçmen tespitine yönelik işlemlerin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

81 İLDE MOBİL GÖÇ NOKTASI ARAÇLARI GÖREV BAŞINDA

Düzensiz göçle mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla geliştirilen teknolojik altyapıyla personelin bayram süresince de tam kapasiteyle sahada görev yaptığının altı çizilirken, bu doğrultuda 81 ilde faaliyet gösteren 375 Mobil Göç Noktası aracı ve toplam 2 bin 254 personel ile denetimlerin sürdüğü belirtildi.



