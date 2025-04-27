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Göç yolu üzerindeki Hatay'da bahar döneminde 233 kuş türü gözlemlendi

Göç yolu üzerinde bulunan Hatay'da, ilkbaharın gelişiyle 233 kuş türü gözlemlendi.

Göç yolu üzerindeki Hatay'da bahar döneminde 233 kuş türü gözlemlendi

Kışı Afrika'da geçiren türler için Türkiye'ye giriş kapısı niteliğinde olan Hatay, sulak alanları sayesinde her yıl çok sayıda kuş türüne mola noktası oluyor.

İlkbaharın gelişiyle sıcak ülkelere göç eden kuşların bazıları, Hatay'daki Subaşı, Mileyha Sulak Alanı ile Reyhanlı Barajı çevresinde dinlenip beslenerek yeni göç için güç topluyor.

Kentte 1 Mart itibarıyla başlayan bahar döneminde, leylek, pelikan, şahin, çamurcun, kaşıkgaga, yeşilbaş, kızkuşu, akbaba gibi 233 tür gözlemlendi.

Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nuri Akın, AA muhabirine, Hatay'ın göçmen kuşlar açısından çok önemli bir geçiş noktası olduğunu söyledi.

Akın, kente ocak ayında gerçekleştirilen kış ortası su kuşu sayımında 68 türde 6 bin 196 kuşun gözlemlendiğini belirtti.

Baharın gelişiyle de Hatay semalarında göç yoğunluğunun artığını ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Hatay semalarından on binlerce kuş seyahat ediyor, bunların içerisinde sulak alanlarda konaklayan kuşlarımız var. Bunlar zengin alanları, uygun ortam şartlarını bulduklarında burada hayatlarını devam ettirmeye, yuvalamaya, üremeye çalışıyor, bir kısım da göçüne devam ediyor. Hatay'ın semalarında leylekler, pelikanlar, akbabalar başta olmak üzere yırtıcı kuş türlerimizden kartal, şahin, doğan, atmaca gibi türlerimiz de yoğun şekilde buradan göçlerini gerçekleştiriyorlar."

Akın, göç yolu üzerinde yer alan Hatay'da, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında da ekiplerinin sahada sürekli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Sahada uyarı tabelalarıyla da kaçak avcılığa dikkati çekmeye çalıştıklarını anlatan Akın, kural ihlali tespiti halinde de gerekli yaptırımları uyguladıklarını dile getirdi.

Akın, şu an kent semalarında çok sayıda kuş türünün görüldüğünü ve bu göçün haziranın sonuna kadar süreceğini kaydetti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay kuş
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