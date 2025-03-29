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Gök gürültü sağanak yağışlar, dolu, hortum ve fırtına... Ramazan Bayramı gelirken peşinden kışı geri getirecek!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.03.2025 10:25
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Ramazan Bayramı’nda sıcaklıklar 4-5 derece düşerken, ülke genelinde sağanak yağışlar, dolu, hortum ve gök gürültüsü etkili olacak. Uzmanlar, bayram tatiline çıkacak vatandaşlara ani hava değişimleri ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olması konusunda uyarıda bulundu.

Gök gürültü sağanak yağışlar, dolu, hortum ve fırtına... Ramazan Bayramı gelirken peşinden kışı geri getirecek!

Bayram arifesi beraberinde soğuk havayı da getirdi. Ülke genelinde etkili olan Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisinin azalmasıyla sıcaklıklar yine düşecek. Termometrelerde sıcaklık göstergesi yükseklerde seyir ederken Ramazan Bayramı'nda yerini serin rüzgarlara bırakacak.

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4-5 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji uzmanları, bugün itibarıyla Marmara ve Ege bölgelerinde başlayacak sağanak yağışların, bayramın ilk günü ülke genelinde etkisini göstereceğini bildirdi. Yağışların ani ve şiddetli olacağı, dolu, yıldırım, hortum ve gök gürültüsü riskine karşı uyarılar yapıldı. Ayrıca, sıcaklıklarda 4 ila 5 derecelik bir düşüş bekleniyor.

İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Manisa, Balıkesir, Yalova ve Trakya genelinde etkili olacak sağanak yağışların, sel ve su baskınlarına yol açabileceği, özellikle kıyı bölgelerde hortum riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

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SARI KODLU FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri için sarı kodlu fırtına uyarısı yayımladı. Vatandaşlar, ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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BAYRAM BOYUNCA HAVA DURUMU:

Arife Günü (Bugün): Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz’in büyük bölümü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu sağanak yağışlı olacak.

Bayramın 1. Günü (30 Mart Pazar): Türkiye’nin büyük bölümü yağış altında olacak. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü yağış alacak.

Bayramın 2. Günü (31 Mart Pazartesi): Aksaray, Karaman, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa dışındaki tüm bölgelerde yağış bekleniyor.

Bayramın 3. Günü (1 Nisan Salı): Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış etkisini sürdürecek. Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu hava öngörülüyor.

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Uzmanlar, bayram tatiline çıkacak vatandaşların hava durumunu dikkatle takip etmelerini, özellikle kıyı ve iç bölgelerde oluşabilecek ani sel, taşkın ve ulaşım aksamalarına karşı hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyor.

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