Gökçek görevdeyken eşinin başkan olduğu vakfa devretmiş! Otopark da var kafe de: Kira bedelleri gündem oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki kültürel ve ticari alanlar, uzun yıllar boyunca piyasa değerinin çok altında bedellerle SOS Vakfı’na kiralanmış, bu vakıf ise bazı bölümleri fahiş bedellerle üçüncü kişilere devrederek gelir sağlamıştı. Kamu bu yolla zarara uğratıldığı için belediyenin açtığı davalar sonucu tahliye ve tespit süreçleri başlatıldı. Gökçek zamanında verilen bazı yerler alındı.

SÜRESİ DOLDU, 16 AY SONRA BOŞALTILDI

2013’te yapılan protokolle Kocatepe Kültür Merkezi’ndeki sergi, seminer, konferans salonları ve çeşitli iş yerleri SOS Vakfı’na tahsis edildi. Aralık 2023’te süresi dolan sözleşmeye rağmen vakıf tesisi ancak 16 ay sonra, 2025 yılı Nisan ayında boşalttı.

KİRA BEDELLERİ ARASINDAN DUDAK UÇUKLATAN FARK

Halk TV'nin haberine göre ABB’ye verilen resmi bilgilerde, SOS Vakfı, belediyeye 2025 yılı için yalnızca 685 bin TL kira ödedi. Oysa sadece üç iş yerinden elde edilen kira geliri 1 milyon 815 bin TL’ye ulaştı. Aralık 2021 tarihli bilirkişi raporunda vakfın kullandığı alanların gerçek piyasa kirası aylık 1 milyon 315 bin TL olarak tespit edilmişti. Vakıf ise bu tutarın çok altında ödeme yaparken, aynı alanları üçüncü kişilere yüksek bedelle kiraya verdi. Kocatepe’deki tek bir iş yeri bile 180 bin TL’ye devredildi.

ABB DAVA AÇTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vakfın sözleşmeye aykırı kullanımda bulunduğu gerekçesiyle iki ayrı dava açtı. 14 Mart 2025’te “akde muhalefet” nedeniyle tahliye davası, 31 Mayıs’ta ise “kira tespiti” davası açıldı. 23 Ekim’de yapılan keşifte bilirkişi heyeti, bazı depo alanlarının izinsiz şekilde kafe ve restoranlara dönüştürüldüğünü tespit etti.

KAMU ALANLARINI KİRALAYIP KAR ELDE ETTİLER

2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla “kamu yararına çalışan vakıf” statüsü verilen SOS Vakfı, bu sayede vergi muafiyetinden de yararlanıyordu. Vakfın günümüzdeki başkanı, Melih Gökçek döneminin Kent Estetiği Daire Başkanı Adil Öksüz’ün yeğeni Ömer Öksüz. Vergi ödemeyen bu yapı, kamu alanlarını düşük bedelle kiralayıp ticari faaliyete dönüştürerek gelir elde etti.

AYLIK 569 TL'YE KİRAYA VERİLMİŞ

Melih Gökçek’in 28 Ekim 2017’de görevden alınmasından sadece 13 gün önce, Çamlıdere’deki iki katlı “Ankara Evi” de SOS Vakfı’na 10 yıllığına aylık 569 TL bedelle kiraya verilmişti. Bu yapı da ABB tarafından tahliye edildi.

Aynı şekilde Nevin Gökçek’in kullanımında olduğu belirlenen Kızılcahamam ve Karagöl bölgelerindeki iki ayrı belediyeye ait taşınmaz da geri alındı.

İşte SOS Vakfı’na kiralanan alanlardan bazıları:

Kocatepe Kültür Merkezi: Kafe, kitap evi, düğün salonu, konferans ve sergi salonları, eski Halk Ekmek binası

Hacıbayram: Belediye çarşısında 3 iş yeri, Hükümet Caddesi’nde kafe

Dikmen Vadisi: Reşit Nuri Sokak üzerindeki bina

Kocatepe: Çok Katlı Otopark Üstü Çarşı

Mavi Göl: 1628 araç kapasiteli otopark

Sıhhiye: 944 araçlık Yenişehir Çok Katlı Otopark

Yıl Parkı: 593 araç kapasiteli otopark

DİĞER MÜLKLER İÇİN KARAR BEKLENİYOR

ABB’nin açtığı tahliye ve kira tespiti davaları sürerken, kamu mülklerinin geçmişte nasıl ayrıcalıklı bir şekilde dağıtıldığına dair yeni belgeler ve tespitler gün yüzüne çıkıyor. Kocatepe Kültür Merkezi’nin tahliyesi bu zincirin ilk halkası olurken, diğer mülkler için de işlemler hızla devam ediyor.