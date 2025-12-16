Gölbaşı ilçesinde mahallelinin asfalt tepkisi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle’de yaşayan vatandaşlar, cadde ve sokakların uzun süredir asfaltlanmamasına tepki gösterdi.

Yeni Mahalle sakinleri, yolların bozuk ve tozlu olmasının günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti. Vatandaşlar, özellikle yağışlı havalarda çamur nedeniyle yürümekte zorlandıklarını, araçların ise sık sık zarar gördüğünü dile getirdi.

Çocukların okula giderken güçlük yaşadığını söyleyen mahalleli, altyapı çalışmalarının tamamlanmasına rağmen yolların asfaltlanmamasını eleştirdi.

Mahalle sakinleri, "Yıllardır bu sorunun çözülmesini bekliyoruz. Yetkililerden artık kalıcı bir adım atılmasını istiyoruz" diyerek çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA