Gölbaşı’nda jandarma vatandaşın güvenliği için nöbette

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Yenişehir deprem konutları bölgesinde Jandarma Asayiş ve Komando ekipleri güvenlik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Kar, kış, gece ve gündüz demeden görev yapan ekipler, vatandaşların huzur ve güvenliği için bölgede devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Deprem sonrası inşa edilen yeni yaşam alanlarında güvenlik önlemlerini artıran jandarma ekipleri, asayiş olaylarının önüne geçmek amacıyla 24 saat görev başında bulunuyor.

Vatandaşlar, jandarmanın özverili çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Her şartta yanımızda olduklarını görmek bize güven veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

