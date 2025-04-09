HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gönen'de hırsızlık azaldı, alkollü araç kullanımı arttı! Kurban bayramı öncesi uyarı geldi

Gönen Kaymakamlığı tarafından verilen bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 2024 yılı verileri dikkat çekici rakamları da beraberinde getirdi. Jandarma sorumluluk alanlarında hırsızlık olaylarında yüzde 40 oranında azalma kaydedilirken, alkollü araç kullanımında ise yüzde 70 oranında artış yaşandığı bildirildi.

Gönen'de hırsızlık azaldı, alkollü araç kullanımı arttı! Kurban bayramı öncesi uyarı geldi
Begüm Özkaynak

2024 Yılı boyunca toplam 64 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği belirtilirken, trafik güvenliğini tehdit eden alkollü araç kullanımındaki artışın dikkat çekici seviyelere ulaştığı kaydedildi. Yetkililer, sürücülerin daha dikkatli ve sorumlu davranmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

BAĞ VE BAHÇELERDE HIRSIZLIK OLAYLARINA DİKKAT

Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı, özellikle bağ ve bahçelerde yaşanan hırsızlık olaylarının son dönemde artış gösterdiğine dikkat çekti. Bu tür olayların genellikle vatandaşların kıymetli eşyalarını barakalarda güvenlik önlemi almadan bırakmasından kaynaklandığı ifade edildi. Yetkililer, vatandaşları kolay taşınabilir ama değerli eşyalarını güvenlik tedbiri olmadan bırakmamaları yönünde uyardı.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ HAYVAN HIRSIZLIĞI UYARISI

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan hırsızlıklarına karşı da önlem çağrısı yapıldı. Vatandaşlara, hayvanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik kamerası gibi teknolojik sistemlerden yararlanmaları, çoban köpeği bulundurmaları ve ağıl/ahır girişlerine zil takmaları gibi tedbirleri almaları gerektiği bildirildi.
Gönen Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı, halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla sahada yürütülen denetim ve devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siverek’te hastane otoparkında otomobiller alev aldıSiverek’te hastane otoparkında otomobiller alev aldı
Ekipler harekete geçti! 'Demek herkes beni arıyo. Bu gece şehre inecem' paylaşımı yapan 3 firariyi polis yakaladıEkipler harekete geçti! 'Demek herkes beni arıyo. Bu gece şehre inecem' paylaşımı yapan 3 firariyi polis yakaladı

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Balıkesir jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Başbuğ sessizliğini bozdu! Yaptığı yoruma çok sayıda tepki geldi

Başbuğ sessizliğini bozdu! Yaptığı yoruma çok sayıda tepki geldi

Saraçhane'de 301 genç tutuklanmıştı! Sosyal medyadan duyurdu: "Tahliye yolu açıldı"

Saraçhane'de 301 genç tutuklanmıştı! Sosyal medyadan duyurdu: "Tahliye yolu açıldı"

Mahir Polat hakkında karar verildi! Tahliye oldu, ev hapsinde olacak

Mahir Polat hakkında karar verildi! Tahliye oldu, ev hapsinde olacak

Ünlü zincir marketin patatesleri acilen toplatılıyor! Geri çağırıldı...

Ünlü zincir marketin patatesleri acilen toplatılıyor! Geri çağırıldı...

Ticaret savaşı telefon fiyatlarını vuracak! Zam kapıda

Ticaret savaşı telefon fiyatlarını vuracak! Zam kapıda

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.