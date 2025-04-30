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Gönen'de polisten bilgilendirme çalışması! Vatandaşların bilinç düzeyinin artırılması hedefleniyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Salı Pazarı'nda vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Gönen'de polisten bilgilendirme çalışması! Vatandaşların bilinç düzeyinin artırılması hedefleniyor
Begüm Özkaynak

Pazar alanı ve çevresinde yoğunluk oluşturan vatandaşlara UYUMA, KADES, SİBERAY projeleri ile dolandırıcılık yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Ekipler, bu projelerin amacı ve kullanım şekilleri hakkında bilgi verirken, vatandaşlara konuyla ilgili tanıtım broşürleri de dağıttı.

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VATANDAŞIN BİLİNÇ DÜZEYİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Yetkililer, bilgilendirme faaliyetlerinin vatandaşların bilinç düzeyini artırmayı hedeflediğini belirterek, suçun önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması açısından bu tür çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

(İHA)

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Balıkesir Gönen
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