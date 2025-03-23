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Google, Ekrem İmamoğlu isminin yanında yer alan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını kaldırdı

23.03.2025 19:10
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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. Kararın ardından Google da aramalarında İmamoğlu'nun isminin yanında yer alan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını kaldırdı.

Google, Ekrem İmamoğlu isminin yanında yer alan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını kaldırdı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun, "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı anımsatılarak, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verilmişti. İçişleri Bakanlığı ayrıca, İBB belediye başkan vekili seçimleri için 26 Mart Çarşamba günü toplanmasına karar verildiğini bildirmişti.

GOOGLE ÜNVANI KALDIRDI

Kararın ardından Google da Ekrem İmamoğlu'nun isminin yanında yer alan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını arama sonuçlarından kaldırdı. İmamoğlu'nun adının yanında "iş insanı ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" yazısı yer aldı.

GmvJA-nbcAAhxjw

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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